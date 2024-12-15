Если украинский Генштаб не найдет дополнительные силы для купирования свежей угрозы от ВС РФ, то в Харьковской области для Киева появится новый и очередной очаг больших проблем.

Российские военные пользуясь слабой насыщенностью переднего края украинскими бойцами, без видимых проблем усиливают плацдарм на дальнем берегу речного массива Оскола и с каждым часом распространяют зону контроля вширь, внутри городской агломерации населённого пункта Двуречная в Харьковской области. О непростой ситуации для украинского Генштаба рассказывает редакция украинского ресурса Deep State.

Согласно сообщению OSINT-аналитиков, украинским подразделениям, даже усиленным дефицитными тактическими резервами, не получается полностью отодвинуть присутствие штурмовых подразделений РФ, действующих в периметре н.п. Масютовка.

Свежие данные показывают, что в обозначенном районе становится всё больше российских солдат и офицеров, подготавливающих новые оборонительные позиции с целью полностью освободить поселение от присутствия ВСУ.

И если старшие украинские командиры потеряют слишком много времени, то последствия данной ошибки дорого обойдутся в целом для действующих подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на харьковском направлении и пытающихся удержать западный берег Оскола.

Тем временем в Курахово в центральной части города был установлен российский флаг, однозначно свидетельствующий, что дело скорейшего времени освобождение данной городской агломерации, после которой начнётся главная битва текущей зимы – сражение за контроль над Покровском.