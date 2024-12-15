Москва оставляет свои военные базы в новой Сирии, соответствующими сведениями располагают журналисты из американского Reuters.

Москва оставляет свои военные базы в новой Сирии, соответствующими сведениями располагают журналисты из американского Reuters.

Но части российских военных подразделений придётся перебазироваться с северной ЛБС новой сирийской республики и новым главным местом пребывания которых становятся Тартус и Хмеймим.

Помимо выхода с блокпостов отечественных военных, к воинскому гарнизону Тартуса и Хмеймима добавится часть сирийских офицеров бывшей армии Башара Асада. По данным зарубежных репортёров, главная цель российского сирийского командования, выполнить операционную перегруппировку.





Бе-200. Источник снимка: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Тем временем информатор американского издания со стороны новых сирийских властей рассказал зарубежным корреспондентам, что в декабре ещё не было встреч между московскими чиновниками и сирийской оппозицией, на которой должно было обсуждаться пролонгирование соглашений с новыми функционерами Дамаска. Но такая встреча не исключена в будущем, заверил сотрудников Reuters сирийский источник.

О том, что Россия лишается авиационной и военно-морской баз, расположенных в Сирии, утверждали представители украинской военной разведки. В качестве доказательств своих заявлений украинские офицеры ГУР выложили спутниковые карты российских баз, где было достаточно четко видно, что российской техники стало заметно меньше. А вот по данным Bloomberg, Москва всё-таки смогла договориться с бывшей оппозицией и базы РФ остаются в Сирии.