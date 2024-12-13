Возможно покровительство Эрдогана тут тоже в деле.

Несмотря на геополитические минусы оставления Башаром Асадом Сирии и переходу власти к вооруженной оппозиции, официальная Москва близка к заключению нового договора по военным базам с текущими властями Сирии. Об этом в частности сообщается в свежей публикации Bloomberg.

По данным зарубежных корреспондентов, военнослужащие РФ и дипломатические работники смогли в неформальной обстановке достичь временных соглашений с новыми сирийскими властями. Самое главное, что интересует Россию, это сохранение базы ВМФ в Тартусе и военно-воздушной гавани в Хмеймим.

Как объяснили американские репортёры, Тартус и Хмеймим – это буквально воздушные и морские ворота перед путем на африканский континент. В первом обслуживаются морские судна, а во втором приземляются и взлетают Ил-76, проходящие процедуру наземной дозаправки.

Но как резюмируется в статье, утверждения свыше всё ещё шатки: местные управленцы, получившие власть буквально неделю назад, могут передумать. На текущий момент, большинство российских кораблей, пришвартованных ранее в Тартусе, уплыли в открытое море и ожидают последующего политического решения новых властителей Дамаска.