Отечественные специалисты по радиоэлектронной разведке создали комплекс мониторинга «Калинка», необходимый для поиска наземных систем, использующих спутниковые сигналы: одним из примеров такой системы на вооружении украинской армии является терминал связи Starlink. Прямо сейчас с испытательного внутреннего полигона мониторинговый блок направлен в зону проведения российской спецоперации на Украине для финальных тестов.
О программно-аппаратном комплексе, созданном российскими инженерами по военной радиоэлектронике, узнали журналисты ТАСС, сумевшие взять интервью у руководителя Центра беспилотных систем и технологий Андрея Безрукова.
По словам председателя правления ЦБСИТ, «Калинка» справится не только с обнаружением Starlink, но и с поиском ударных безэкипажных катеров и тяжелых беспилотных аппаратов, классифицируемых как гексакоптерные дроны «Баба-Яга». Именно последние оснащаются некоторыми из украинских бригад портативными блоками Starlink – всё для обхода воздействий российских РЭБ.
Раскрыл представитель коммерческой компании и часть тактико-технических характеристик «Калинки», заявив, что украинский дрон надводного типа может быть выявлен с расстояния до 15 километров: дальше российский РЭР отправляет сигнал с запеленгованного транспортного средства ВСУ операторам российских боевых вертолётов.
Известно о мелкосерийном выпуске новой отечественной РЭР.