Отечественные специалисты по радиоэлектронной разведке создали комплекс мониторинга «Калинка», необходимый для поиска наземных систем, использующих спутниковые сигналы.

Отечественные специалисты по радиоэлектронной разведке создали комплекс мониторинга «Калинка», необходимый для поиска наземных систем, использующих спутниковые сигналы: одним из примеров такой системы на вооружении украинской армии является терминал связи Starlink. Прямо сейчас с испытательного внутреннего полигона мониторинговый блок направлен в зону проведения российской спецоперации на Украине для финальных тестов.

О программно-аппаратном комплексе, созданном российскими инженерами по военной радиоэлектронике, узнали журналисты ТАСС, сумевшие взять интервью у руководителя Центра беспилотных систем и технологий Андрея Безрукова.









По словам председателя правления ЦБСИТ, «Калинка» справится не только с обнаружением Starlink, но и с поиском ударных безэкипажных катеров и тяжелых беспилотных аппаратов, классифицируемых как гексакоптерные дроны «Баба-Яга». Именно последние оснащаются некоторыми из украинских бригад портативными блоками Starlink – всё для обхода воздействий российских РЭБ.

Раскрыл представитель коммерческой компании и часть тактико-технических характеристик «Калинки», заявив, что украинский дрон надводного типа может быть выявлен с расстояния до 15 километров: дальше российский РЭР отправляет сигнал с запеленгованного транспортного средства ВСУ операторам российских боевых вертолётов.

Известно о мелкосерийном выпуске новой отечественной РЭР.