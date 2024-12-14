Су-57 не единожды поражал наземные цели в зоне проведения российской спецоперации на Украине, прикрытые ЗРК Patriot и NASAMS.

Низкая радиолокационная заметность помогает передовому российскому истребителю пятого поколения Су-57 успешно действовать на участках с высокой насыщенностью наземных систем ПВО украинской армии. О важном качестве авиационной машины ВКС РФ рассказывает свежая публикация Military Watch Magazine.

Как пояснили собственным читателям американские журналисты, малозаметность это важное преимущество для современного боевого самолёта, но конструкторы новейшего российского «Су» не ставили данное свойство во главу угла самых важных качеств передового истребителя. Наученные горьким опытом американского самолетостроения, когда самые современные на момент своего выпуска стелс-истребители F-22 и F-35 оказались слишком сложны в обслуживании, отечественные конструкторы пошли другим путём, попытавшись избавиться от присущих американским воздушным машинам данных недостатков.









Вместо радиопоглощающих поверхностей, аналогичных используемым в истребителях США, чей срок службы короток, а создание дорого, в РФ придумали материал, созданный на основе стекловолокна, не уступающий американской разработке, но более дешевый. Также удалось сократить затраты на обслуживание — стоимость 60 минут полёта на истребителе пятого поколения по итогу оказалась меньше, чем полёта на самолете предыдущего поколения Су-27, разработанного советскими конструкторами.

Дополнительно для понижения заметности Су-57 получил оснащенные плоскими соплами современные двигатели, которые сильно продвинулись в охлаждении реактивной струи, как и снизили заметность борта в ИК-спектре. И в третьих, у Су-57 уменьшили площадь деталей, которые невозможно «скрыть» за стекловолокном, что привело к ещё меньшей радиолокационной заметности истребителя.