В очередной раз "зеленый переход" отменяется, как и на практике демонстрируется, что такое "дружная" европейская семья.

Рост цен на электричество, который максимален, принуждает действующие власти Норвегии задумываться о разрыве энергетических взаимодействий с соседней Данией. О новых веяниях в энергетической политике на территории Европы рассказывается в свежей публикации The Financial Times.

Прямо сейчас в Норвегии правящая коалиция из двух партий вынашивают замысел поставить на долговременную паузу функционирование интерконнектора* с Данией. Второй плохой новостью для остальных европейских стран звучат призывы норвежских политиков задуматься об изменении действующего соглашения по энергетическому снабжению соединённого королевства и ФРГ: всё из-за слишком высоких цен электричества, побуждающих волноваться даже зажиточную Норвегию.

Подчеркнем, что неблагоприятные погодные условия, когда отсутствие ветряных масс привело к тому, что электрогенерация посредством так называемых ветряков рекордно упала, сделала так, что стоимость электроэнергии в южной части норвежского государства поднялась до 1,18 долларов за один киловатт-час: а это рекорд, державшийся ещё с 2009 года. Такая цена в 20 раз выше, чем была ровно семь дней назад.

По ситуации высказался действующий министр энергетики, где высокопоставленный энергетический функционер Терье Осланд обозначил текущий временной период как «экстраординарный в своём негативе».









По мнению местных критиков, во всём «виноваты» работающие интерконнекторы, вызывающие рост цен даже для норвежских граждан. Последние вполне логично считают, что электричество должно быть дешевым в первую очередь для самих норвежцев, а уже потом норвежскому правительству стоит задумываться об экспорте электроэнергии во вне. Хотя такая процедура практиковалась на протяжении десятилетий и до энергокризиса 2024 года ни у кого не вызывала отчуждения.

Узнав о текущем настроении двух правящих партий Норвегии, стали заметно волноваться власти ЕС и отдельные европейские страны, полагающие, что если норвежские чиновники реализуют свои задумки, то дорого свет будет стоить и в Евросоюзе.

Вместе с тем богатейшая Норвегия, заменив Россию на важном энергетическом рынке ЕС, стала получать один за другим внутренние политические кризисы – всё из-за резкого роста цен на электроэнергию в 2022, 2023 и теперь в текущем году.

Отметим, что в Норвегии внутренние энергетические сети слишком слабые, поэтому цена на свет на территории скандинавского государства распределена неравномерно.





* – это высоковольтная линия электропередачи, соединяющая электрические сети различных стран или более крупных регионов, позволяя странам с профицитом электроэнергии экспортировать избыточное электричество в другие регионы и страны, у которых дефицит электричества.