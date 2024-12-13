Элитная дивизия осталась без топлива и запчастей, но надеется на победу.

По последним данным, подразделения 25-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии не сложили оружие, несмотря на множество подобных предложений от новых сирийских властей. О сопротивлении бойцов элитного соединения бывшей САР рассказывает свежая публикация американского издания Military Watch Magazine.

По данным иностранных журналистов, бойцы дивизии в основном сражаются на пикапах производства Toyota, бронетранспортёрах и советских ОБТ Т-72. И несмотря на общее удручающее положение теперь уже новых повстанцев, они не прекратят оппонировать новой власти в Дамаске, как и попытаются всеми возможными способами реанимировать старые сирийские ВС.

Авторы статьи напомнили, что 25-бронетанковая дивизия – это одно из самых элитных армейских соединений САР, доказавшей на практике в жарких боях, что её боеспособность всегда была флагманом побед. Именно она освободила в 2016 году Алеппо.









И как особенно подчеркивается в корреспондентском материале, именно солдаты и офицеры дивизии стали бы идеальными кандидатами на роль ядра, вокруг которого сплотятся будущие сопротивленцы.

Правда главный вопрос, как оставаться максимально боеспособными, если основной образец вооружений соединения – танки и бронетехника, остро и постоянно нуждаются в дефицитном топливе и сменных ремонтных комплектах. Хотя по некоторым данным часть сирийских подразделений сумели переместиться на территорию соседнего Ирака, где им могут помочь пополнить запасы и создать новые армейские отряды.

Вместе с тем у властей США свои планы на обширные сирийские арсеналы. Последние предполагается отдать украинским военным.