Вместо китайского общенационального лидера будет присутствовать на торжественной церемонии китайский посол.

Си Цзиньпин отказался от личного приглашения 78-летнего Трампа, захотевшего увидеть на собственном инаугурационном мероприятии в Вашингтоне китайского лидера. Об этом стало известно иностранным корреспондентам из СBS News, ссылающихся на полученные данные от собственных информаторов.

Предполагается, что вместо председателя КНР торжественную церемонию по поводу триумфа, одержанного 5 ноября над Камалой Харрис, посетит китайский посол и его супруга. По косвенным данным к послу Китая и его жене присоединятся и некоторые официальные представители Пекина, которые прибудут в Вашингтон к 20 января 2025 года.









Как указывается в информационной статье, новость о том, что Си будет приглашен, была получена самим китайским лидером лишь посредством неофициальных каналов, из-за чего стала полностью внезапной как для Пекина, так и для партнеров США. Причем китайские дипломаты, любящие исключительно протокольное взаимодействие, остались в недоумении из-за таких экстраординарных действий Трампа.