Франция допоставляется, что её войскам из Африки придётся в марафонском темпе спасаться.

Французская республика продолжит поддерживать украинскую армию и в частности украинскую авиацию, передавая ей дальнобойные управляемые боеприпасы семейства Scalp. Правда единственная проблема для официального Парижа в этом направлении, это слишком малое количество высокоточных ракет Scalp у самих французских военных. Соответствующее заявление сделал французский посол Гаэль Вейсьер, дав интервью украинским масс-медиа. О чем написали журналисты сетевого новостного ресурса «Страна.ua».

По словам высокопоставленного дипломатического работника, Париж не отказывается от обязательств перед Киевом и продолжит передачу авиационных ракет для вооружения украинских истребителей. Но запас ракет ограничен, поэтому их нужно выкупить у производителя. А последнему необходимо их ещё произвести. Но такие ракеты нужны и для самой Франции.

В конце беседы с украинскими репортёрами французский дипломат высказался, что иностранные союзники Киева делают всё возможное, чтобы ЛБС не рухнула, а украинская армия продолжала сдерживать наступательный порыв ВС РФ.

А мы объясним, даже если Франция найдет где-то 100 ракет Scalp, то таким количеством не то что бы победить Россию, но даже снизить её наступательный потенциал не сильно и получится: для зримого результата, военно-промышленному комплексу Пятой республики нужно за очень короткий срок собрать как минимум одну тысячу ракет этого семейства, а лучше две-три тысячи. Располагает ли такими возможностями французский ВПК, как и соответствующей политической волей Елисейский дворец в лице Эммануэля Макрона, тот ещё вопрос.