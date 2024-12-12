Вердикт американских журналистов вполне очевиден: Abrams бесполезны для ВСУ.

Джейк Салливан, как всё ещё действующий советник американского президента по национальной безопасности, изучив доклад военных США, собравших все данные об использовании украинскими бойцами на передовой в зоне российской спецоперации американских танков Abrams, сделал вполне однозначный вывод, что данные танки практически оказались «бесполезными» тяжелыми машинами, не сумевшими помочь украинской армии достичь успеха. Об ошибках в планах и неспособности при помощи продукции американского танкопрома переломить ситуацию в свою собственную пользу Киева, порассуждали журналисты Military Watch Magazine.

Когда Салливана спросили, могла ли команда советников и военных аналитиков Джо Байдена подготовить Украину лучше к боям с ВС РФ, ставя в пример, что большая часть американского вооружения не показала, как способна заставить русских воинов отступить, высокопоставленный чиновник ответил, что Абрамсов было слишком мало, а украинские подразделения из-за этого оказались полубоеспособными.

К началу декабря есть косвенные данные, указывающие, что ВСУ потеряли как минимум 20 танков из 31 единицы, переданной армией Североамериканского государства. Причем часть из техники, переданной Пентагоном, успешно эвакуирована с поля боя и тщательно изучается в российских военных лабораториях.

И как выразился замминистра обороны США Колин Каль, один из факторов, ограничивающих применение Абрамс, это его высокая цена и дороговизна в обслуживании. Например нормальное функционирование сложного в технической части газотурбинного мотора удовольствие достаточно «золотое». Поэтому вряд ли украинские танкисты могут надеяться на очередную партию Abrams M1, изъятых из американской армии.

Подобной критики удостоились и другие переданные ВСУ танки, такие как британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2.

Согласно свежим новостям, австралийское правительство готовится отправить Украине еще 49 танков M1A1 Abrams, много лет используемых австралийскими военными.