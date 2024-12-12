По словам Ермака, Украина должна «быть сильной», чтобы говорить с Москвой «на равных».

Украинское государство ввиду ситуации на передовых позициях воздерживается от мирных переговорах с Россией. О том, что переговоры с Москвой в данный момент времени для Украины точно не на первом месте в статусе первоочередных приоритетов украинского государства лично заявил Андрей Ермак – руководитель офиса украинского президента. Об этом пишет сетевой украинский ресурс «Страна.ua».

Как пояснил свою позицию украинский деятель, для старта переговорных процедур Украина, как и её армия, должны быть достаточно сильными. Именно тогда с таких позиций украинские переговорщики могут разговаривать с официальной Москвой на равных.

Поэтому прямо сейчас Украина нуждается в большом количестве вооружений и о том, что должны быть даны «предельно четкие гарантии», что Россия не начнёт повторно спецоперацию через 2-3 года.

Ранее советник Подоляк заявлял, что российская спецоперация если и завершится, то не за счёт территориальных потерь украинского государства.

А мы от себя напомним, что прямо сейчас ЛБС не статична и сдвигается в сторону западного направления, что прямо говорит о том, что с каждым новым днём боёв украинская армия становится слабей и продолжает терять всё новые и новые земли. Как в таком случае Украина «станет сильной», расходуя и без того ограниченный людской ресурс, а поставки военной техники из-за рубежа не покрывают текущих потерь украинской армии, вопрос, ответ на который для специалистов по военным действиям вполне очевиден.