Тот самый случай, когда Зеленскому прямо показывают, что спонсорство Украины Вашингтоном проект далеко не бесконечный.

Палата представителей Конгресса не собирается рассматривать ленд-лиз Украине на следующий год. О том, что соответствующий пункт вычеркнут из военного бюджета США на 2025 год, рассказала украинский посол в Североамериканском государства Оксана Маркарова.

И что более всего занимательно, первоначально пункт о ленд-лизе для Украины в сенатском законопроекте присутствовал, но впоследствии он был исключен, что и привело к голосованию итогового документа членами Палаты представителей без включения пункта о ленд-лизе.

Дальше свежий законопроект должен быть проголосован Сенатом.

А мы напомним, что так называемый украинский ленд-лиз для нужд украинских ВС 80-летним Байденом был подписан ещё два с половиной года назад 9 мая.









По задумке уходящего американского президента, потенциальный документ станет потомком ленд-лиза эпохи ВОВ, когда американское правительство поддерживало собственных союзников, в том числе и СССР – предоставляя военную технику, вооружение, продовольствие и амуницию без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой итоговых платежей.

Если рассмотреть потенциальный закон в технических рамках, то Джо Байден мог отправить украинскому государству и иным странам вооружение без необходимых для этого юридических и коммерческих аспектов.

Но по факту ленд-лиз Украине особенно и не нужен, так как американское правительство предоставляло Украине вооружение без платежей и условий на ещё более выгодных условиях, чем могло бы быть осуществлено по ленд-лизу.