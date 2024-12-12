Из-за острого дефицита личного состава прикрыть все участки на передовой украинский Генштаб не может. Отсюда и такой плачевный для ВСУ результат.

Чем ближе передовые позиции российских военнослужащих находятся от стратегически важного города Донецкой области Покровска, тем больше фиксируется сообщений от украинских военных об обнаружении очередной диверсионно-разведывательной группы отечественной принадлежности вблизи подступов к крупному населённому пункту или вообще внутри городской агломерации. Об этом сообщили корреспонденты сетевого украинского ресурса «Страна.ua».

Первую новость о том, что некоторые от российских военных отрядов уже отмечаются внутри Покровска, заходящие в важный н.п. с южного вектора атаки, рассказал украинский офицер Станислав Бунятов.









По словам командира ВСУ, от первых русских окопов и полевых укреплений до окраин покровской городской агломерации остаётся чуть больше 5500 метров. Поэтому удивляться присутствию малых разведывательных групп россиян невдалеке от украинских оборонительных позиций, раскиданных по внутреннему периметру Покровска, совершенно не стоит.

Отметим, что из-за острого дефицита личного состава в украинской армии, ВСУ лишаются крупных опорных пунктов, цена постройки которых может составлять несколько десятков миллионов долларов, строительство которых осуществлялось по строгим стандартам полевых уставов НАТО. О лишении такого крупного фортификационного узла, который украинские военные потеряли без боя, не успев туда ввести резервы из солдат и младших офицеров, рассказали в украинской прессе.