Это была украинская классическая история о перемоге, превращающейся в зраду.

Дональд Трамп, когда настанет его законный черёд зайти в Белый дом, может заблокировать выделение 20 млрд. долларов, а в последствии и отменить их передачу украинскому государству, Именно эти деньги в минувший вторник Джо Байден, как действующий американский президент, одобрил для передачи Украине. О постоянных метаморфозах сегодняшней государственной политики Североамериканского государства рассказывается в свежей публикации The New York Times.

Иностранные журналисты выяснили, что как только 78-летний Трамп уберет санкции американского правительства с замороженных финансовых активов, принадлежащих России, то кредит, который ранее для Украины одобрил Байден, будет уже не с чего погашать.

Но по одной из версий в большинстве своём республиканцы откажутся от подобного решения и не пойдут на встречу Трампу. Известно так же, что даже если Трамп отменит выделение 20 млрд. долларов украинскому государству, точно так же не обязаны поступать европейские союзники Киева.









И буквально по поводу вчерашнего выделения американским правительством 20 млрд. для нужд Украины высказался Илон Маск, назвавший текущую политику уходящей вашингтонской администрации чистым помешательством.

По поводу отказа гипотетического финансирования нужд Украины высказались и в Киеве, заявив, что если США откажутся помогать восточноевропейской республике, то её экономических и оружейных запасов хватит до летнего периода.