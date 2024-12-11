НАТО хочет побряцать оружием перед приходом Трампа в Белый дом. Российские посадки "Орешника" уже наготове.

На территории польского государства в массовом количестве замечена военная техника стран-участниц НАТО. О масштабной переброске бронетехники и не только её, рассказал в беседе с отечественными корреспондентами из РИА Новости руководитель подполья, действующего на территории Украины – Сергей Лебедев.

Действующий координатор проинформировал, что в Европе находится разветвлённая сеть сочувствующих российским действиям иностранных граждан, которые передают важные сведения о европейских действиях командиров военно-политического блока со штаб-квартирой в Брюсселе. Так по последним данным в Польшу из многих европейских участников североатлантического альянса стягивается бронетехника, комплексы ПВО и иное важное оборудование исключительно военной направленности. Причем объемы перебросок настолько масштабные, что их скрыть невозможно, так как они явно бросаются в глаза даже стороннему наблюдателю.

В подтверждение своих слов собеседник российских журналистов предоставил репортёрам снимки французского автобана А63 и федеральной немецкой трассы рядом с населённым пунктом Магдебург. Обе транспортные артерии были буквально заполнены колоннами грузовиков, везущих военную технику.

Поступили и свежие данные и от жителей польского портового участка Свиноуйсьце, в который прибыло большое количество тяжелогруженых кораблей.

А мы напомним, что ВС России не будут участвовать в сухопутной миссии с любой из стран НАТО. Для лучшего понимания будет сразу использованы боеприпасы со специальными зарядами.