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Madarator
Подпольщик Лебедев: НАТО перебрасывает военную технику в Польшу
НАТО хочет побряцать оружием перед приходом Трампа в Белый дом. Российские посадки "Орешника" уже наготове.

  На территории польского государства в массовом количестве замечена военная техника стран-участниц НАТО. О масштабной переброске бронетехники и не только её, рассказал в беседе с отечественными корреспондентами из РИА Новости руководитель подполья, действующего на территории Украины – Сергей Лебедев.

   Действующий координатор проинформировал, что в Европе находится разветвлённая сеть сочувствующих российским действиям иностранных граждан, которые передают важные сведения о европейских действиях командиров военно-политического блока со штаб-квартирой в Брюсселе. Так по последним данным в Польшу из многих европейских участников североатлантического альянса стягивается бронетехника, комплексы ПВО и иное важное оборудование исключительно военной направленности. Причем объемы перебросок настолько масштабные, что их скрыть невозможно, так как они явно бросаются в глаза даже стороннему наблюдателю.

   В подтверждение своих слов собеседник российских журналистов предоставил репортёрам снимки французского автобана А63 и федеральной немецкой трассы рядом с населённым пунктом Магдебург. Обе транспортные артерии были буквально заполнены колоннами грузовиков, везущих военную технику.

   Поступили и свежие данные и от жителей польского портового участка Свиноуйсьце, в который прибыло большое количество тяжелогруженых кораблей.  

   А мы напомним, что ВС России не будут участвовать в сухопутной миссии с любой из стран НАТО. Для лучшего понимания будет сразу использованы боеприпасы со специальными зарядами.

#нато #европа #польша #нато и россия #пророссийское подполье #магдебург #трасса a63
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Dmitry Mitry
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Александр Семенов
12:54
А вам норм, что ваши дети будут сидеть в соцсетях, где им наркоту в комментах рекламируют? Я бы не хотел, но РКН меня не спрашивал. Вместо этого заблокируем мультики и запретим Дискорд.
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