Трамп, как великолепный переговорщик, умеет убеждать даже таких, как Владимир Зеленский. А если нет, то и краник американской помощи будет надежно закрыт.

Мирные переговоры, главным объектом которых будет исключительно украинское государство, с некоторой долей вероятности могут начаться текущей зимой. О скором высоком шансе остановить украино-российский конфликт рассказал премьер-министр Польши Туск.

Как проинформировали в своей свежей публикации корреспонденты Reuters, с 1 января 2025 года в ЕС на месте председателя окажется официальная Варшава. Поэтому с высоким шансом представители последней окажутся в кресле переговорщиков по дальнейшей судьбе Украины.

Сам Туск объявил, что он должен стать участником по поводу происходящего на восточной границе (границе с Украиной).

Дальше польский премьер рассказал про высокой ответственности и шансе наконец примирить руководства Украины и России. Так же высокопоставленный польский функционер заявил, что именно он послужит тем спусковым крючком, который побудит другие страны согласиться с национальными интересами представляемого им государства.

Отметим, что единственное государство, которое действительно что-то решает, как и когда Украина будет мириться, это США Дональда Трампа. Поэтому несколько опрометчиво слышать от Туска, что он может стать модератором мирных процессов между Украиной и Россией, как и реальном шансе добиться соблюдения национальных интересов Польши в мирном соглашении между Киевом и Москвой. Потому что Польша в мировой геополитике находится на третьих ролях.