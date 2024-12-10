Используя несколько посадок "Орешников", Россия за очень короткий срок может победить среднюю страну Европы.

Владимир Путин во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что появление в ракетном арсенале российской армии баллистического боеприпаса «Орешник» делает ненужным использование отечественными вооруженными силами ядерных боезарядов в каком-либо качестве.

По мысли российского общенационального лидера, даже прежняя ядерная доктрина должна быть оставлена в покое: всё из-за гиперзвукового «Орешника», который если его постоянно и качественно модернизировать, станет лучшим аргументом для оппонирования настроенным враждебно современной России внешним силам.

«Орешник» при детальном рассмотрении делает ненужным использование ядерного вооружения. Но при условии должного количества новейшего отечественного боеприпаса.









Именно поэтому прямо сейчас ВС РФ себя достаточно ограничивают в использовании некоторых типов вооружения. Но когда наступает тот необходимый момент, когда ограничиваться не стоит, Россия и проявляет необходимую волю, - отметил Путин.

А мы подчеркнем, что головная часть «Орешника» доставляет платформу разведения сразу с полудюжиной боеголовок до места атаки на скорости до 11 Махов. Причем каждая ударная часть по сути представляет индивидуальный боеприпас, полётное задание которого уникально. А для успешной нейтрализации такой силы оппоненту нужен не один заряд, а как минимум такое количество зенитных ракет, число которых равно количеству боеголовок, снаряженных в головной части.