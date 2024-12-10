И кажется с последними действиями Владимира Зеленского таких людей будет всё больше и больше.

Российский президент сделал заявление, в котором рассказал, что необходимо на территории РФ организовать структуру с целью помощи украинцам в содействии с переездом в Россию.

По мысли Владимира Путина, жителям Украины, пожелавшим и показывающим настоящее стремление в реализации собственных планов, подразумевающих свою жизнь, как и будущее собственных детей на территории РФ, нужно оказать всестороннюю поддержку. Для этого будет проведена беседа между руководителем Кремля и отечественными чиновниками. После такого предметного разговора в России должны быть созданы структуры, главная цель которых помощь украинцам легализоваться, пожелавшим связать дальнейшую жизнь с РФ.









Напомним, что на территории московской воздушной гавани «Шереметьево» существует единственный пропускной пункт для украинцев, через который можно въехать в Россию. А для отсеивания нежелательных элементов все такие украинские граждане должны пройти через жернова фильтрации. Из 107 тыс. таких жителей Украины смогли пройти процедурные рамки фильтрации порядка 83 тыс. украинских граждан. Хотя по косвенным данным число отсеянных может быть несколько выше.