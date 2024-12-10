Дональд Трамп ещё официально не президент, а в Европе уже начали "прозревать".

Простые украинские жители уже устали от российской спецоперации, а подразделения ВС РФ в удивительно быстром темпе устанавливают контроль над всё новыми и новыми украинскими землями. Своим довольно заметным скепсисом в отношении способности украинского Генштаба остановить российское продвижение, поделился действующий оборонный глава Польши Косиняк-Камыш.

Высокопоставленный польский функционер рассказал, минуло каких-то несколько недель, а ситуация для Киева на передовой претерпела слишком явное смещение в сторону оперативного кризиса. Россияне не обращают никакого внимания на ожесточенное сопротивление украинской армии и лишь ускорили наступление: успех сопутствует ВС России не только на украинских землях, но и в российском курском приграничье. В районе Курщины успехи фиксируются каждый день. Так лишь за один ноябрь отечественные штурмовики освободили в боях на Украине больше территорий чем за весь прошлый год.









По мнению Косиняка-Камыша, не в последнюю очередь успеху в 2024 году российские подразделения обязаны изменению тактической схемы штурмов, улучшенной ровно год назад российским оперативным командованием.

Резюмировал же польский министр тем, что проанализировал душевное состояние украинцев, заключив, что последние слишком сильно устали от вооружённого противостояния собственной армии с российской.

Причем тотальная усталость захлестнула не только простых украинских горожан и селян, находящихся в глубоком тылу, но и обыкновенных солдат и низовых офицеров ВСУ, находящихся постоянно в холодных и темных окопах. Из-за этого виден чрезвычайный рост дезертиров в составе украинской армии, заключил Косиняк-Камыш.