Стойкость украинских ВС с каждым днём боёв очевидно стала слабеть.

Группа российских штурмовиков выбила украинские подразделения из одного из самых важных оборонительных пунктов ВСУ в Торецке. О продвижении ВС РФ рассказала редакция ТГ-канала «Русская весна».

Как проинформировали отечественные военкоры, пал один из центральных узлов обороны, значительно мешавших быстрому продвижению ВС РФ в бывшем Дзержинске. Это была шахта «Центральная» и обрамляющие её терриконы. О том, что российская армия стремительно продвигается вперёд, подтвердили и в украинских ВС.









В настоящий момент битва продолжается рядом с терриконами – западнее и северо-западнее.

Прокомментировал успешное для российских солдат событие и украинский пресс-офицер «Мучной», заявивший, что подразделения ВСУ пытаются зацепиться за участки территории, находящиеся западнее и северо-западнее терриконов.

И уже как пишут корреспонденты сетевого украинского ресурса «Страна.ua», украинским бойцам приходится держаться за малые по размерам территории – всё из-за их высокой важности для устойчивости украинской обороны.

Не менее трудная ситуация для украинской армии в Курахово, где прямо сейчас близки к непосредственному развертыванию в котлы как минимум два огневых мешка из пяти. Украинскому Генштабу не хватает резервов для исправления ситуации: наиболее боеспособные подразделения ВСУ задействованы в российском курском приграничье.