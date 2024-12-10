Поэтому Запад и планирует отправить в горнило СВО 18-летних украинцев.

РФ находится недалеко от достижения целей СВО на Украине. Запад, который хотел раскачать ситуацию в России, не смог осуществить задуманное. Такой мыслью поделился с корреспондентами журнала «Разведчик» глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Как прокомментировал высокопоставленный силовик ситуацию для Киева, в зоне боестолкновений украинские войска стремительно терпят неудачу, что однозначно свидетельствует, что Россия как никогда близка к достижению собственного плана. А вот украинский Генштаб стоит в одном шаге от падения в пропасть.









Далее Нарышкин продолжил, заявив, что главной целью Запада было сделать так, чтобы Россия участвовала в затяжном конфликте. Дальше нужно было создать трудную ситуацию и потянуть за собой целую цепочку раскола в российском обществе. Всё это Западу не удалось осуществить. По Нарышкину, большинство жителей РФ понимали и продолжают понимать, что Россия борется не с Украиной и её правителями, с оппонентом в лице коллективного Запада. Победа же в противостоянии с Западом для России максимально высока: свобода и суверенитет.

Руководитель СВР дополнил, что Запад не ценил Украину, поэтому после поражения последней с российской армией сражаться будут прибалты, некоторые из соседних с Украиной стран и в конце концов – немцы.

Резюмировал Нарышкин информацией, что если Вашингтон и Брюссель решат увеличить накал противостояния на Украине, то это будет лишь означать скорое движение самого Запада к стратегическому поражению.