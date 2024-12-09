Малозаметная подлодка буквально в упор может подойти к американскому побережью и запустить гиперзвуковой снаряд, который сбить довольно трудно, а фактически – невозможно.

Российские подлодки, относящиеся к классу «Ясень-М» – плохой сон адмиралов США. Но не все представители западного мира считают подводные лодки данного проекта опасными, что может сослужить в будущем плохую службу.

О недооценке, причем очень сильной, передового российского проекта рассказывают репортёры The National Interest, посчитавшие, что отечественные лодки не только малозаметны в толстом пласте мирового океана, но и являются носителями дальнобойного управляемого вооружения. Причем скорость последнего делает данные боеприпасы трудно перехватываемыми даже в теоретическом смысле. Речь идёт о тех самых «Цирконах», чья гиперзвуковая скорость затрудняет отслеживание и дальнейший успешный шанс на перехват зенитными средствами оппонента.

Американские корреспонденты ещё раз напомнили, что «Ясень-М» представляет интерес как проект, чьи подлодки являются без всяких кавычек самыми тихими в мире. Что ставит довольно актуальным вопрос их поиска вблизи пусковых позиций.

Вспомнили зарубежные авторы и о дебюте «Цирконов» на Украине. Так же напомнили o запуске гиперзвуковых боеприпасов по учебным целям в Средиземном море пару недель назад. Причем те самые военно-морские учения были самым что ни на есть прямым намеком военно-морскому и политическому руководству США, что такие ракеты американские военные сбить не в состоянии.









Дальше автор статьи сделал короткую справку по «Ясеням», назвав модернизированный проект, подаривший ВМФ РФ самые совершенные подводные корабли российского флота. Созданные в качестве проекта в 1993 году и воплощенные в сверхсовременных на то время материалах спустя десятилетие подлодки, оборудованные акустическим блоком «Иртыш-Амфора», способны отразить внезапную контратаку враждебных подлодок, делая последнюю делом маловероятным.

Сам же корпус лодок проекта «Ясень-М» выполнен из слабомагнитной стали, что является существенным препятствием для обнаружения гидролокаторами оппонентов. Известно, что экипаж новейших российских подводных ракетоносцев заметно меньше, чем у американских собратьев, что экспертам по подводному флоту лишний раз показывает, что автоматизация в передовых отечественных подлодках стала выше.

А делает её тихой, помимо малозаметного корпуса ядерный реактор, которому для функционирования не нужен шумный насос, используемый в более устаревших силовых установках подлодок.

Передовые подлодки могут похвастаться и скоростью в 28 узлов, что быстрее чем у американского атомохода класса Seawolf или Virginia.

Всё в совокупности не должно давать даже призрачного шанса на недооценку проекта «Ясень-М» западными высокопоставленными военными.