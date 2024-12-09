Боеприпас настолько точен, что легко залетает даже в открытую форточку.

«Изделие-305», представляющее собой легкую многоцелевую ракету управляемого типа, ни разу не было перехвачено украинскими средствами радиоэлектронной борьбы на просторах российской спецоперации на Украине. И что хуже всего для украинских военных, «Триста пятая» с одинаково высокой эффективностью справляется с бронетехникой, зданиями, укрепленными позициями и мостовыми переправами ВСУ.









Как рассказал в интервью журналистам «Красной звезды» управляющий сектора вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев, «Изделие-305» показало себя с лучшей стороны на СВО, демонстрируя высочайшую точность: были случаи, когда авиационный боеприпас попадал в цель посредством узкого чердачного окна, что далеко не каждому управляемому боеприпасу по силам.

Отметим, что российская авиация, и в частности ударные вертолёты ВКС, стали одной из причин, почему летнее контрнаступление ВСУ не удалось: именно управляемые ракетные боеприпасы винтокрылых машин выбивали на большой дистанции зарубежные украинские танки, так и не позволив им приблизиться на дальность эффективного выстрела к российским позициям.