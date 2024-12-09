В бывшем посольстве Сирии поднят флаг новой сирийской администрации.

Депутаты отечественной Государственной думы заявляют, что российским военным базам и военнослужащим ВС РФ на территории Сирии ничего не угрожает.

Как высказался председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, безопасность российского военного присутствия устойчива и непоколебима.

Ранее другие отечественные масс-медиа указывали, что сирийская вооруженная оппозиция провела серию переговоров с российскими представителями, после которых участники первой гарантировали безопасность военных центров России в Сирии.









Ранее украинские паблики устами официальных представителей главного управления украинской разведки распространяли заведомо ложную информацию о срочной эвакуации российских военных. Но как мы видим, никаких визуальных фото или видеоподтверждений подобного рода деятельности не поступало.

Так же оказалась ложной информация, распространяемая украинской прессой якобы об активных столкновениях в населённых пунктах, где находятся российские военные базы и где присутствуют сирийские оппозиционеры.

А тем временем Михаил Ульянов – посол РФ при международных организациях в Вене подтвердил приезд Асада в Москву, написав, что Башар Асад и его семья уже находятся в российском столичном городе. Как резюмировал Ульянов, РФ никогда не предает друзей в крайне сложных ситуациях.