Из-за утечки баз данных киберпреступникам уже не нужен и телефонный номер потенциальной жертвы.

В сети Интернет обнаружили мошенническую «реплику» государственного портала «Госуслуги». Соответствующими сведениями располагает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российского министерства внутренних дел.

Отечественные полицейские рассказали, что данный цифровой портал представляет собой ничто иное, как форму, необходимую якобы для отправки заявления о совершенном мошенничестве, главный адресат которой – Центробанк РФ. Но успешная «отправка» возможна лишь при одном условии – пользователь должен вбить определенный код, который до этого должен поступить на смартфон потенциальной цели мошенников.









И как тонко подметили представители российского МВД, в форму мошенников даже не надо вводить цифры своего мобильного номера: потому что киберпреступники уже осведомлены о нём.

Как только человек вводил код, введенный в заблуждение, у аферистов оказывался доступ к личному кабинету обманутого. А дальше начинается простор для мошеннической фантазии.