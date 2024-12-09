Украина скорее всего столкнётся в 2025 году с рядом политических вызовов, которые вряд ли удовлетворят Владимира Зеленского и его окружение.

Украина скорее всего столкнётся в 2025 году с рядом политических вызовов, которые вряд ли удовлетворят Владимира Зеленского и его окружение. Речь идёт об отказе от потерянных в ходе сражений с российской армией украинских земель. Именно согласие с их утерей для Украины может дать возможность заключения мирного соглашения с Москвой. Рамки, в ходе которых на Украине возможен мир, своим читателям рассказали журналисты Telegraph.





Отметим, что ранее Зеленский высказался, что Украина готова к завершению противостояния с Россией без возврата потерянных земель: если украинское государство возьмут в НАТО.

Позже свое новое заявление Зеленский дополнил примечанием, что Украина готова стать членом североатлантического альянса даже без применения на себе 5-й статье о коллективной самообороне.

Однако, важно помнить, что российская спецоперация началась как один из способов не допустить вступления Украины в западный военно-политический блок.