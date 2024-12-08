Вашингтонской администрации, особенно будущей, нужно больше думать над уменьшением вооружённого накала на Украине, чем об его эскалации: всё из-за российского баллистического боеприпаса «Орешник». О новейшей отечественной БРСД, поменявшей в мгновение ока устоявшиеся правила игры, рассказали корреспонденты американского издания The National Interest.

Как посчитал автор статьи, сейчас самое время заняться деэскалацией.

Особенно отмечается, что российская армия, заполучившая ещё одну гиперзвуковую ракету, стала сразу на несколько шагов сильней и опасней. От этого точно не лучше украинской власти, как и их текущим союзникам в Белом доме.









Подчеркнем, что 21 ноября защищаемое множеством зенитных систем воздушное пространство Украины без видимых проблем посетила ракета «Орешник». И в момент пролёта над городом Днепр последней, платформа разведения отечественной БРСД запустила множество ударных частей по одному из важнейших для украинского ВПК предприятий – заводу «Южмаш».

И как напомнил этим же вечером Владимир Путин, атака «Орешником» была осуществлена в ответ на удары западным дальнобойным оружием, в том числе американскими ракетами ATACMS по российской территории. Так же 28 ноября в Вашингтон позвонил генерал армии Валерий Герасимов, возможно в прямом разговоре уведомивший своего американского коллегу о недопустимости повторных ударов западными высокоточными вооружениями по российским землям. И как мы все видим, после того телефонного разговора удары ВСУ западными ракетами по территории РФ прекратились.