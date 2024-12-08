А ведь Зеленский сказал что на передовой у ВСУ фактически потерь нет.

Украинское государство так и не смогло отправить для обучения в США достаточное число собственных военных лётчиков. О дефиците пилотов, которые могли бы выучиться управлению лёгким истребителем F-16, рассказал лично советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как дополнительно пояснил высокопоставленный чиновник уходящей администрации Джо Байдена, главный вопрос, почему у Украины на сегодняшний день так мало пилотов, способных управлять F-16, не потому что Североамериканское государство не имело желания учить украинских лётчиков, а потому что количество таких украинских офицеров было строго ограниченным. Соответствующие слова были сказаны во время выступления в штате Калифорния, где проводилась встреча по национальной обороне.









Как пояснил Салливан, Штаты готовы были обучить буквально «бесконечное» количество украинских авиаторов, если бы они конечно были у Украины.

Вчера стало известно из речи Владимира Зеленского, что Украина получила новую партию американских истребителей, переданных датским правительством украинской армии. Сколько теперь у Украины F-16, Зеленский не уточнил. Но как ранее в своём ноябрьском выступлении рассказала датский премьер Метте Фредериксен, к декабрю в составе двух партий правительство отправило на Украину уже 25 самолётов.

А мы отметим, что иностранная истребительная авиация нужна была Украине как минимум во время масштабного контрнаступления ВСУ в 2023 году. Причем количество военных бортов тогда должно было быть куда больше чем 100 единиц. Теперь 25 F-16 погоды на передовой для отступающей повсеместно украинской армии не сделают.