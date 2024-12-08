Проблемы демократов республиканцев не волнуют.

Будущая вашингтонская администрация в лице команды Дональда Трампа прямо указала на собственное несогласие с идеей поддержки США о возвращении Украины к границам 2022 года. Безрадостными перспективами для сегодняшнего Киева и лично Владимира Зеленского рассказали корреспонденты NV, имеющие осведомленных источников в стане украинских чиновников.

Как узнали журналисты, потенциальный план, в котором Украина поэтапно добивается земель, бывших в её во владении на момент 2022 года, огласил американским представителям руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Но трампистов не впечатлил этот документ.









Масс-медиа ранее сообщали, что представительная украинская делегация ранее была в Вашингтоне, где была организована встреча с будущей правящей командой Трампа.

В прессе были перечислены и участники команды: это грядущий вице-президент Джей Ди Вэнс, Майк Уолтц как советник американского президента по нацбезопасности и Кит Келлог как спецпредставитель главы США по Украине. Так же Ермак увиделся и со Сьюзан Уайлс – главой аппарата Белого дома.

Предполагается, что после посещения украинской делегации Вашингтона, Киев представит публично своё желание начать договариваться с Москвой.