Использовать дармовую энергию клубных завсегдатаев постарались шотландские ученые.

Шотландские ученые внедрили инновационную систему, позволяющую буквально черпать энергию из воздуха, если таковое определение можно применить для танцоров, регулярно посещающих культовую местную дискотеку. Речь идёт о частых вечерах в Глазго, где в одном из городских заведений установлены так называемые сборщики энергии танцующих пар. После того как данная энергия аккумулирована, она может быть направлена на иные нужды, о чем информирует своих зрителей ТВ-канал CNBC.

Подчеркивается, что такую идею смогли физически воплотить местные бизнесмены, интересы которых достаточно обширны, но явно до события текущей статьи пересекались. Речь идёт о профессиональном геологе и управляющем TownRock Energy – Дэвиде Таунсенде и собственнике центра SWG3 – Эндрю Флеминг-Брауне. Мужчины поразмыслив над концепцией энергогенерации танцующих пар решили, что воплощение идеи на физическом уровне может выйти на самоокупаемость и даже приносить прибыль.









В посчитанной математической модели вышло, что если есть 1200 танцоров и оборудование, способное всю эту тепловую энергию собрать, то данной мощи хватит буквально для отопления 70 домовладений.

Так уже во время внедрения затраты составили примерно 825 тыс. долларов, треть из которых была предоставлена дирекцией дискотеки. Что интересно, классическая система отопления, стоит ровно 10 раз меньше. Но если посмотреть среднесрочное планирование сроком на 5 лет, то спустя это время все затраты на установку инновационного блока отопления буквально отобьются усилиями танцующих в клубе.