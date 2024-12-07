Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Климатолог Кокорин: Сентябрь 2027 года может стать месяцем, когда Арктика останется совсем без льда
Есть математическая вероятность в 3%, что сентябрь 2027 года будет тем самым днём, когда Арктика полностью освободится от льда.

   С совсем немаленькой вероятностью, уже через два года – перед сентябрем 2027 года может случиться так, что Северный ледовитый океан превратится в судоходную артерию, пригодную для круглогодичного плавания и морской навигации: всё из-за полного отсутствия стабильного ледяного покрова. О экологических перспективах, рассказал действующий сотрудник и эксперт климатической некоммерческой организации «Природа и люди».

   Специалист по климату Алексей Кокорин подтвердил сведения иностранных экологов, что есть математическая вероятность в 3%, что сентябрь 2027 года будет тем самым днём, когда Арктика полностью освободится от льда.


     О том, что грядущий год для планеты Земля может заполучить крайне спорный титул самого жаркого в истории человеческой истории, рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

   Причем высокопоставленный ооновский функционер попросил не удивляться таким сведениям: текущий 2024 год сам по себе на практике доказал, что климатические катаклизмы из ранге экстраординарных перешли в статус постоянных и достаточно «обыденных».

   Теперь, как заверил Гутерреш, мир нуждается в массовом внедрении систем раннего предупреждения, уведомляющих человеческое сообщество о скором наступлении экстремальной жары.

#экология #арктика #глобальное потепление #мировая экология #климат земли #таяние арктических льдов #экологическое моделирование #экосистема земли
+
Написать комментарий (0)
Климат Земли меняется слишком быстро, а точки невозврата могут быть пройдены уже совсем скоро
Пентагон: Сотрудничество России и Китая в Арктике представляет «растущую угрозу»
Defense Post: Канада усилит присутствие в Арктике перед лицом «угрозы» со стороны России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
6
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
3
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
24
Российские ударные беспилотники "Ланцет" теперь могут поражать цели на расстоянии до 80 км
+
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
1
Шансы на перехват ракеты «Циркон» у западного ПВО предельно малы из-за ее высокой скорости
+
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
7
Командиры "Вагнера" впервые после событий лета 2023 года дали интервью и объявили новый набор
2
Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
3
Новейшая атомная подводная лодка"Архангельск" поступит на вооружение ВМФ России летом 2025 года
1
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
5
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
Мощность новой версии Lamborghini Temerario с двигателем V8 превысит тысячу лошадиных сил
1
Новый Apple iPhone SE может поменять правила игры на рынке бюджетных смартфонов
+
Первые 6 серий второго сезона The Last of Us зрители смогут увидеть уже к концу мая
1
One UI 7 приносит вертикальную прокрутку в Панель приложений, но можно вернуться к горизонтальной
1
Российские подразделения продвигаются в населённом пункте Шевченко на юге от Покровска
+
На фоне обещаний РФ ответить за удары Storm Shadow Британия планирует усиление защиты военных баз
4
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
4
Суперкомпьютер Frontier запустил крупнейшую симуляцию Вселенной для проверки модели космологии
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
15
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
58
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
22
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
25
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
80
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
53
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
10
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
29
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
2

Сейчас обсуждают

leonid26
23:03
не хочу с отсталыми спорить, пока такие будут будет то что есть
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
unhurtable
23:03
Аффтор, ты трибалт чтоль, Шведы еще в мае с этим контрактом бегали...
Дания и Швеция закупят БМП CV90 на сумму 2,5 миллиарда долларов
Роман Никольский
22:58
Объявят летом и выпустят в 26 - в сегменте серверов с ИИ. А карты как обычно выйдут к 2027, как и всегда. Автор в гугле забанен?
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
unhurtable
22:58
Говорить про некие политические потери просто смешно когда практически ВЕСЬ чудесный западный блок показал истинное лицо, про экономические ты лучше у Европейцев спроси через годик когда реально прочу...
NI: ВСУ лишились трети американских гаубиц M777, потерянных на поле боя и из-за износа
Дамен Мершед
22:55
Лучше взять rtx 3070 б.у за 25к на вторичке, чем новую 3050
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
Roditch
22:54
А есть ещё цитаты Марка Милли и Уильяма Бёрнса?
Военный ВСУ Фирсов: Украина стоит перед угрозой потери пяти городов Донецкой области
Андрей Викторович
22:51
Вот если бы небо РЭБ захватывало, чтоб там нахер кроме наших не летал. А то и от обычных прилетает не плохо
Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
Дамен Мершед
22:48
4060 - это оптимизированная gtx 1080 из 2016, если не смотреть на архитектуру
Intel Arc B580 до 43 % быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в первых официальных игровых тестах
Storage
22:42
Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
Денис Глуглин
22:40
В январе же обещали?(
Новый Apple iPhone SE может поменять правила игры на рынке бюджетных смартфонов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем