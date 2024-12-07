Есть математическая вероятность в 3%, что сентябрь 2027 года будет тем самым днём, когда Арктика полностью освободится от льда.

С совсем немаленькой вероятностью, уже через два года – перед сентябрем 2027 года может случиться так, что Северный ледовитый океан превратится в судоходную артерию, пригодную для круглогодичного плавания и морской навигации: всё из-за полного отсутствия стабильного ледяного покрова. О экологических перспективах, рассказал действующий сотрудник и эксперт климатической некоммерческой организации «Природа и люди».

Специалист по климату Алексей Кокорин подтвердил сведения иностранных экологов, что есть математическая вероятность в 3%, что сентябрь 2027 года будет тем самым днём, когда Арктика полностью освободится от льда.





О том, что грядущий год для планеты Земля может заполучить крайне спорный титул самого жаркого в истории человеческой истории, рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Причем высокопоставленный ооновский функционер попросил не удивляться таким сведениям: текущий 2024 год сам по себе на практике доказал, что климатические катаклизмы из ранге экстраординарных перешли в статус постоянных и достаточно «обыденных».

Теперь, как заверил Гутерреш, мир нуждается в массовом внедрении систем раннего предупреждения, уведомляющих человеческое сообщество о скором наступлении экстремальной жары.