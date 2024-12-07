Для перехвата тактической команды ВСУ использовались российские скоростные катера и вертолёты.

В ночь на 6 декабря украинская армия атаковала Крымский мост, впервые задействовав передовые безэкипажные катера польского производства, являющиеся копией БЭКов американской компании. Речь идёт о «Гавии» – беспилотных ударных дронах, вставших на службу в ВСУ лишь несколько недель назад в минувшем ноябре. Сама же украинская атака была успешно нейтрализована силами военнослужащих Черноморского флота.

Для перехвата вдали от важнейшей российской магистрали мостового типа БЭК украинских ВС были использованы отечественные боевые вертолёты и высокоскоростные катера серии «Раптор». Об этом сообщают журналисты Mash.









Как было заявлено, пункты обзора морской акватории в 4:50 зафиксировали движение неизвестных надводных объектов, перемещавшихся по Черному морю. В 05:16 движение по мостовому переходу перекрыли.

Что интересно, для повышения шансов на успех атаки катеров-камикадзе, ВСУ снарядили тактическую группу плавсредств, оснащенных сразу несколько различными по назначению катерами: разведывательными высокоскоростными платформами, дронами охранения с пулеметами и ночными сенсорами, ракетными катерами и собственно самими дронами-камикадзе. Атакующая группа состояла из десяти безэкипажных катеров.









Как только солнце зашло, рейдовые группы российской авиации осмотрели акваторию, в которой происходил бой и обнаружили, что уничтоженные дроны относились к трём различным платформам: Magura-V5, Sea Baby и «Гавия».

И как было сказано выше, «Гавия» – это дрон, представляющий собой лицензионную копию БЭКов, выпускаемых американской фирмой Teledyne Technologies.