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В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения магнитудой 7 баллов
Для здешних краёв такие разрушительные природные явления далеко не редкость

   Государственные служащие и местные чиновники объявили на территории штата Калифорния чрезвычайное положение. Сделано это было из-за мощного землетрясения.

   Как проинформировал своих американских подписчиков в одной из западных соцсетей губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, на всей территории субъекта Калифорния с четверга начнёт действовать правовой режим чрезвычайного положения.



   Как пояснил высокопоставленный чиновник, именно работающий режим чрезвычайного положения позволит использовать с повышенной эффективностью существенное количество ресурсов – всё для экстренного реагирования на разбушевавшуюся природную стихию.



   В настоящий момент властные структуры региона оповещают всеми доступными способами местных жителей.

   Напомним, что вечером 5 декабря по Москве было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0 баллов в Калифорнии. Соответствующие данные были получены специалистами Геологической службы Североамериканского государства.



   После первой информации о мощном землетрясении  на побережье было распространено объявление о цунами. Но спустя несколько часов угроза не подтвердилась и была отменена.

#калифорния #землетрясения #землетрясения в сша
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В Северной Калифорнии внезапно началась серия крупных землетрясений, доходящих до 7 баллов
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