Для здешних краёв такие разрушительные природные явления далеко не редкость

Государственные служащие и местные чиновники объявили на территории штата Калифорния чрезвычайное положение. Сделано это было из-за мощного землетрясения.

Как проинформировал своих американских подписчиков в одной из западных соцсетей губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, на всей территории субъекта Калифорния с четверга начнёт действовать правовой режим чрезвычайного положения.









Как пояснил высокопоставленный чиновник, именно работающий режим чрезвычайного положения позволит использовать с повышенной эффективностью существенное количество ресурсов – всё для экстренного реагирования на разбушевавшуюся природную стихию.









В настоящий момент властные структуры региона оповещают всеми доступными способами местных жителей.

Напомним, что вечером 5 декабря по Москве было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0 баллов в Калифорнии. Соответствующие данные были получены специалистами Геологической службы Североамериканского государства.









После первой информации о мощном землетрясении на побережье было распространено объявление о цунами. Но спустя несколько часов угроза не подтвердилась и была отменена.