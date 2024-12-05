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Madarator
В Северной Калифорнии внезапно началась серия крупных землетрясений, доходящих до 7 баллов
Обычно после таких сильных толчков в прибрежных районах с вероятностью в 99% атакуют мощнейшие цунами.

   На территории США произошло ещё одно заметное землетрясение, которое можно отнести без всяких кавычек к крупным. Речь идёт о зарегистрированном значении в 5,8 баллов в Северной Калифорнии рядом с городом Кобб.


   По данным сейсмологов это уже как минимум третье землетрясение на территории штата за последние 60 минут. До этого здесь наблюдалась магнитуда в 6,6 и 7,3 балла соответственно, пишет украинский ресурс «Страна.ua».

   Власти Северной Калифорнии приняли меры и объявили экстренные оповещения для всех местных жителей: всё дело в высоковероятном появлении сильных цунами. Согласно посланию государственных чиновников, местным жителям нужно избегать побережья и двигаться как можно дальше от прибрежных вод. Лучший выход – подняться на возвышенность или переместиться вглубь материка. Сделать всё вышеперечисленное нужно немедленно.

   А мы кратко расскажем о самых крупных и разрушительных землетрясений в США за последние 100 лет. И напомним, что местные землетрясения – довольно частое явление в Соединенных Штатах, особенно на западном побережье, где расположена Тихоокеанская огненная дуга. Вот список некоторых из самых сильных и разрушительных землетрясений за последние столетие:

1. Аляскинское землетрясение (Великое землетрясение в Анкоридже), 1964 год

   - Магнитуда: 9.2  

   - Место: Принс-Уильям-Саунд, Аляска  

   - Описание: Самое мощное землетрясение в истории США и одно из сильнейших в мире. Продлилось около 4,5 минут. Вызывало сильные цунами, разрушения в Анкоридже и близлежащих регионах.  

   - Ущерб: Приблизительно $2,3 миллиарда (с учетом инфляции).  

2. Землетрясение в Сан-Фернандо (Калифорния), 1971 год

   - Магнитуда: 6.6  

   - Место: Сан-Фернандо, Лос-Анджелес  

   - Описание: Привело к серьезным разрушениям медицинских сооружений и дамбы Ван-Норман.

3. Землетрясение Лома-Приета (Калифорния), 1989 год

   - Магнитуда: 6.9  

   - Место: Залив Сан-Франциско  

   - Описание: Произошло во время бейсбольного матча, что привлекло внимание мира. Разрушены мосты и дома, пожар в Сан-Франциско.  

   - Ущерб: Около $10 миллиардов.

4. Землетрясение Нортридж (Калифорния), 1994 год

   - Магнитуда: 6.7  

   - Место: Нортридж, Лос-Анджелес  

   - Описание: Ударило по густонаселенным районам Лос-Анджелеса.

   - Ущерб: Свыше $20 миллиардов.

5. Землетрясение на островах Рат (Аляска), 1965 год

   - Магнитуда: 8.7  

   - Место: Алеутские острова, Аляска  

   - Описание: Произошло в малонаселенном регионе. Сильнейшие подземные толчки, вызвавшие цунами. Жертв удалось избежать благодаря удаленности территории.  

6. Землетрясение на Долине Империал (Калифорния), 1940 год

   - Магнитуда: 7.1  

   - Место: Южная Калифорния  

   - Описание: Причинило значительный ущерб в районе Долины Империал, особенно в Эль-Сентро. Разрушены дома, дороги и инфраструктура.

7. Землетрясение Денали (Аляска), 2002 год

   - Магнитуда: 7.9  

   - Место: Горный хребет Денали  

   - Описание: Сильное землетрясение, к счастью, ударило по малонаселенному региону. Повредило трубопроводы и дороги, но жертв практически не было.  

8. Землетрясение в Лонг-Бич (Калифорния), 1933 год

   - Магнитуда: 6.4  

   - Место: Лонг-Бич, Калифорния  

   - Описание: Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Калифорнии.

   Подытожим, что наиболее подвержены риску такие американские штаты, как Калифорния, Аляска, Вашингтон и Орегон.

#сша #калифорния #цунами #землетрясения #землетрясения в сша #самые крупные и разрушительные землетрясения в сша за последние 100 лет
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