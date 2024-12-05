Обычно после таких сильных толчков в прибрежных районах с вероятностью в 99% атакуют мощнейшие цунами.

На территории США произошло ещё одно заметное землетрясение, которое можно отнести без всяких кавычек к крупным. Речь идёт о зарегистрированном значении в 5,8 баллов в Северной Калифорнии рядом с городом Кобб.





По данным сейсмологов это уже как минимум третье землетрясение на территории штата за последние 60 минут. До этого здесь наблюдалась магнитуда в 6,6 и 7,3 балла соответственно, пишет украинский ресурс «Страна.ua».

Власти Северной Калифорнии приняли меры и объявили экстренные оповещения для всех местных жителей: всё дело в высоковероятном появлении сильных цунами. Согласно посланию государственных чиновников, местным жителям нужно избегать побережья и двигаться как можно дальше от прибрежных вод. Лучший выход – подняться на возвышенность или переместиться вглубь материка. Сделать всё вышеперечисленное нужно немедленно.

А мы кратко расскажем о самых крупных и разрушительных землетрясений в США за последние 100 лет. И напомним, что местные землетрясения – довольно частое явление в Соединенных Штатах, особенно на западном побережье, где расположена Тихоокеанская огненная дуга. Вот список некоторых из самых сильных и разрушительных землетрясений за последние столетие:

1. Аляскинское землетрясение (Великое землетрясение в Анкоридже), 1964 год

- Магнитуда: 9.2

- Место: Принс-Уильям-Саунд, Аляска

- Описание: Самое мощное землетрясение в истории США и одно из сильнейших в мире. Продлилось около 4,5 минут. Вызывало сильные цунами, разрушения в Анкоридже и близлежащих регионах.

- Ущерб: Приблизительно $2,3 миллиарда (с учетом инфляции).

2. Землетрясение в Сан-Фернандо (Калифорния), 1971 год

- Магнитуда: 6.6

- Место: Сан-Фернандо, Лос-Анджелес

- Описание: Привело к серьезным разрушениям медицинских сооружений и дамбы Ван-Норман.

3. Землетрясение Лома-Приета (Калифорния), 1989 год

- Магнитуда: 6.9

- Место: Залив Сан-Франциско

- Описание: Произошло во время бейсбольного матча, что привлекло внимание мира. Разрушены мосты и дома, пожар в Сан-Франциско.

- Ущерб: Около $10 миллиардов.

4. Землетрясение Нортридж (Калифорния), 1994 год

- Магнитуда: 6.7

- Место: Нортридж, Лос-Анджелес

- Описание: Ударило по густонаселенным районам Лос-Анджелеса.

- Ущерб: Свыше $20 миллиардов.

5. Землетрясение на островах Рат (Аляска), 1965 год

- Магнитуда: 8.7

- Место: Алеутские острова, Аляска

- Описание: Произошло в малонаселенном регионе. Сильнейшие подземные толчки, вызвавшие цунами. Жертв удалось избежать благодаря удаленности территории.

6. Землетрясение на Долине Империал (Калифорния), 1940 год

- Магнитуда: 7.1

- Место: Южная Калифорния

- Описание: Причинило значительный ущерб в районе Долины Империал, особенно в Эль-Сентро. Разрушены дома, дороги и инфраструктура.

7. Землетрясение Денали (Аляска), 2002 год

- Магнитуда: 7.9

- Место: Горный хребет Денали

- Описание: Сильное землетрясение, к счастью, ударило по малонаселенному региону. Повредило трубопроводы и дороги, но жертв практически не было.

8. Землетрясение в Лонг-Бич (Калифорния), 1933 год

- Магнитуда: 6.4

- Место: Лонг-Бич, Калифорния

- Описание: Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Калифорнии.

Подытожим, что наиболее подвержены риску такие американские штаты, как Калифорния, Аляска, Вашингтон и Орегон.