Как бы это смешно не казалось, сделали важное открытие британские исследователи.

Научные сотрудники Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании рассказали, что в соединённом королевстве смогли не только придумать, но и воплотить в физическом смысле устройство, способное выделять электричество на протяжении пяти с половиной тысяч лет. Речь идёт о батарее из алмазов, хотя тут больше уместно вести разговор о микрореакторе, функционирующем на излучении углерода-14.

Сама батарея состоит из искусственного алмаза, внутри которого находится углерод-14. Как считают ученые, алмаз, как превосходный полупроводник, конвертирует радиоактивное излучение в электрическую энергию. Второй важный плюс алмаза – его в высшей степени твердость и стойкость к механическим повреждениям.

А мы отметим, что изотоп углерода-14 в своей радиоактивной ипостаси давно используется в научном мире, как элемент для точного установления возраста древних геологических находок.

Но новое открытие должно раздвинуть горизонты применения известного изотопа: сфера энергетики, космическое направление и иные участки человеческой деятельности. Но для космоса – это лучший и самый полезный вариант. Так по утверждению экспертов по радиации, батарея на углероде-14 за 5730 лет истощится всего на 50%.

Так же алмазные батареи пригодятся для радиочастотных меток, работающих постоянно, необходимых для отслеживания перевозок или оборудования.

Особенно востребовано изобретение для миссий в космосе: для интеграции в спутники, главная цель которых отправиться в дальние уголки Солнечной системы.

Предполагается, что пригодится разработка и в хирургической медицине: в глазных имплантатах и кардиостимуляторах.