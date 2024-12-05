Дональд Трамп слов на ветер не бросает: самая главная криптовалюта мира при нём демонстрирует устойчивый рост. Пока что.

Стоимость одной единицы биткоина впервые в истории криптовалюты достигла значений в 100 тыс. американских долларов. О победной поступи самой известной криптовалюты мира рассказывается в свежем материале отечественных РИА Новости, опубликовавших самые актуальные данные онлайн-торгов.

А мы подчеркнем, что биткоин стал устойчиво расти сразу после появления версии о том, что 5 ноября на выборах следующего американского президента главой Белого дома во второй раз станет 78-летний Дональд Трамп.









И как рассказал Кава Ходж, занимающий должность старшего преподавателя кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова, во всём следует «винить» ту самую геополитическую встряску, под которой следует подразумевать как раз избрание Трампа. Именно в такие моменты мировой истории показывают собственную привлекательность такие валютные инструменты, которые можно условно назвать защитными активами.









Вместе с тем, по мнению эксперта, не исключена и коррекция в диапазоне 20-30% в любую сторону: именно так выглядит на самом деле волатильность крипторынка.

А мы ещё раз напомним, что именно Дональд Трамп пообещал сделать США той страной, которую без всяких кавычек можно назвать «криптостолицей планеты Земля» и выполнить обещание по дерегулированию индустрии крипторынка.

И от себя отметим, что криптовалюты – это один из идеальных сценариев трансграничных расчётов.