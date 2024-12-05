Госдепартамент серьёзно бдит и одновременно опасается.

Экс-военный американской армии Кевин Дэниел Лофтус планировал перелететь в РФ, дабы присоединиться к российской армии, но проблемы с американской Фемидой помешали выполнить задуманное. Согласно сведениям журналистов The Wall Street Journal, 56-летний мужчина уже приобрел билеты для полёта в Турцию, находясь под действием испытательного срока, как непосредственный участник штурма Капитолия 6 января 2021 года.

И как рассказали корреспонденты издания, в судебном документе содержались требования и к перемещению во вне территории США. Согласно последним Лофтус должен был получить персональное разрешение на путешествие из Штатов в любую страну мира. Как раз во время посадки на рейс его задержали сотрудники полиции, объяснив бывшему военнослужащему армии США, что у него отказ в посадке на рейс. Лофтуса арестовали в Айове.









Расследовавший дело судья был очень удивлён поступком мужчины и его предполагаемыми действиями.

Напомним, что попасть на территорию России не смог минувшим летом и куда более известный гражданин Североамериканского государства. Речь идёт об отставном полковнике Скотте Риттере, служившем в элитном разведывательном подразделении Корпуса морской пехоты США. Известный критик текущей вашингтонской администрации прямо перед посадкой был выпровожен из зала ожидания местными сотрудниками спецслужб, которые объяснили экс-офицеру, что против его путешествия в Россию «выступил госдепартамент».