Как не стать обманутым перед самым Новым годом разбираемся вместе.

Мошенники перед самым новым годом выдумали очередную схему интернет-облапошивания. В новой разработке за основу сценария были взяты праздничные акции. Как не стать жертвой обмана рассказала сотрудник PGR Agency на должности штатного маркетолога Анастасия Бастрыкина.

Специалист поделилась информацией, согласно которой аферисты действуют по условно классической схеме, закупая буквально пачками фейковые аккаунты в мессенджере Telegram. После применяют на себя личину официальных работников какого-нибудь известного бренда. Дальше пишут случайному пользователю о том, как ему сильно повезло поучаствовать в новогодней акции от фирмы. Одновременно во время беседы собирая личные данные о человеке. После методами социальной инженерии киберпреступники всеми возможными способами стараются внушить собеседнику, что отправка конфиденциальных данных третьим лицам обязательна для принятия участия в розыгрыше: ведь без банковской информации не получится заплатить выигранные деньги или передать главный приз.









В беседе с журналистами «Прайм» Бастрыкина отметила, что мошенники могут прикрыться именем абсолютно любой коммерческой организации и предлагать абсолютно невероятные вещи в качестве главного подарка, в надежде огромной привлекательностью и предновогодним настроением собеседника завоевать доверие потенциальной жертвы, и по итогу оставить её без денег на банковском счёте. Причем вполне вероятно на ничего не подозревающего пользователя ещё могут оформить и кредит – если сценарий мошенничества предусматривает многоступенчатую операцию.