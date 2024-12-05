Оптимизм английских военных в лице министра обороны Великобритании цепляет до глубины души.

В случае конфликта высокой интенсивности, которой на 100% является российская спецоперация на Украине, армия Великобритании была бы уничтожена всего за полгода или максимум год. Нездоровым чувством собственного пессимизма в отношении собственных вооружённых сил и их неспособности адекватно реагировать на современные военные вызовы, поделился британский министр по делам ветеранов Алистер Карнс.

Со слов высокопоставленного военного чиновника, единственное, на что способна армия соединённого королевства, так это на миссии ограниченной интенсивности. В случае же противостояния, такого, как украино-российский конфликт, с такими потерями как у Украины, буквально в ноль британские ВС обратились бы в период от шести месяцев до года. Мнением главы министерства поделились сотрудники американского Politico в своей свежей публикации.

Именно поэтому местным вооруженным силам ставку нужно делать не исключительно на регулярные силы, но и иметь про запас адекватно подготовленных резервистов. Без участия резервных солдат и офицеров сражающаяся Британия обречена, считает военный управленец.

Как рассказали зарубежные корреспонденты, на конец 2024 года военные Великобритании представляют собой армию с наименьшей численностью с 1700-х годов. По данным Times в местных ВС служат до 73 тыс. солдат и офицеров.