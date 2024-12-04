Находясь в российской Курщине до 20 января Зеленский может остаться вообще без какой-либо армии.

Российский ударный вертолёт Ми-28НМ атаковал опорный пункт одного из украинских подразделений, находившийся в российском курском приграничье. Кадры объективного контроля, записанные отечественным разведывательным дроном, зафиксировали плотные разрывы авиационных ракет на позициях ВСУ в лесном массиве Курщины. Соответствующее видеодоказательство опубликовали в МО РФ, поделившись кадрами с журналистами РИА Новости.

Во фрагменте боевой работы отчётливо видно, как винтокрылый аппарат наводится на квадрат пребывания живой силы и военной техники украинских ВС, выстреливая в направлении украинских позиций целый сонм ракетных боеприпасов. А спустя несколько секунд блиндажи и другие укрепления ВСУ в обозначенном для лётчиков полётном задании покрылись большими клубами дыма.

И как позже добавили в комментариях, российский офицер ПАН подтвердил поражение наземной цели.

После боевых стрельб, согласно протоколу авиационной безопасности, пилоты «вертушки» совершили противоракетный маневр, усиленный отстрелом тепловых ложных целей, сделав так, чтобы ни одна из потенциально запущенных украинскими расчётами ПВО зенитных ракет не достигли корпуса «Ми».









Ми-28НМ — это современная версия российского ударного вертолета Ми-28Н, созданная для выполнения боевых задач в любое время суток и в сложных погодных условиях. Главная особенность этой машины — целый комплекс новейших технологий, делающих вертолёт более универсальным, точным и защищённым.

Одной из ключевых «фишек» Ми-28НМ стало усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование. Вертолёт получил новую обзорно-прицельную систему, которая позволяет пилотам обнаруживать цели на большом расстоянии, включая такие малозаметные объекты, как танки и беспилотники. Благодаря этому удар становится более точным, а пилоты могут держаться на безопасном расстоянии от цели.









Ми-28НМ оснащён двигателями большей мощности ТВ3-117, что увеличивает его скорость и манёвренность. Это значит, что он быстрее реагирует на угрозы и может успешно работать в сложных боевых условиях. Ещё одна интересная деталь — появление системы управления с двойным комплектом: теперь и пилот, и оператор вооружения могут управлять вертолётом в случае необходимости. Это обеспечивает дополнительную безопасность в бою.

Так же благодаря системе с лазерной станцией подавления экипаж «Ночного охотника» может создавать ложные цели для ракет потенциального оппонента.