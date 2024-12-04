Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Ми-28НМ нанёс удары ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области, удар сняли на видео
Находясь в российской Курщине до 20 января Зеленский может остаться вообще без какой-либо армии.

   Российский ударный вертолёт Ми-28НМ атаковал опорный пункт одного из украинских подразделений, находившийся в российском курском приграничье. Кадры объективного контроля, записанные отечественным разведывательным дроном, зафиксировали плотные разрывы авиационных ракет на позициях ВСУ в лесном массиве Курщины. Соответствующее видеодоказательство опубликовали в МО РФ, поделившись кадрами с журналистами РИА Новости.

   Во фрагменте боевой работы отчётливо видно, как винтокрылый аппарат наводится на квадрат пребывания живой силы и военной техники украинских ВС, выстреливая в направлении украинских позиций целый сонм ракетных боеприпасов. А спустя несколько секунд блиндажи и другие укрепления ВСУ в обозначенном для лётчиков полётном задании покрылись большими клубами дыма.

   И как позже добавили в комментариях, российский офицер ПАН подтвердил поражение наземной цели.

   После боевых стрельб, согласно протоколу авиационной безопасности, пилоты «вертушки» совершили противоракетный маневр, усиленный отстрелом тепловых ложных целей, сделав так, чтобы ни одна из потенциально запущенных украинскими расчётами ПВО зенитных ракет не достигли корпуса «Ми».



   Ми-28НМ — это современная версия российского ударного вертолета Ми-28Н, созданная для выполнения боевых задач в любое время суток и в сложных погодных условиях. Главная особенность этой машины — целый комплекс новейших технологий, делающих вертолёт более универсальным, точным и защищённым.

   Одной из ключевых «фишек» Ми-28НМ стало усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование. Вертолёт получил новую обзорно-прицельную систему, которая позволяет пилотам обнаруживать цели на большом расстоянии, включая такие малозаметные объекты, как танки и беспилотники. Благодаря этому удар становится более точным, а пилоты могут держаться на безопасном расстоянии от цели.



   Ми-28НМ оснащён двигателями большей мощности ТВ3-117, что увеличивает его скорость и манёвренность. Это значит, что он быстрее реагирует на угрозы и может успешно работать в сложных боевых условиях. Ещё одна интересная деталь — появление системы управления с двойным комплектом: теперь и пилот, и оператор вооружения могут управлять вертолётом в случае необходимости. Это обеспечивает дополнительную безопасность в бою.

   Так же благодаря системе с лазерной станцией подавления экипаж «Ночного охотника» может создавать ложные цели для ракет потенциального оппонента.

#ми-28н #ми-28нм #ми-28н &quot;ночной охотник&quot; #ми-28н в бою #ми-28н на сво #кадры боевой работы
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Ростех: Ракета "Изделие 305" неуязвима для средств РЭБ
Экипаж Ми-28Н выиграл дуэль против украинского расчёта ПЗРК и попал на видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
15
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
22
Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
2
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
5
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
7
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
6
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
+
Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу BBC, какой приказ им поставили в Курской области
+
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
8
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
10
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
4
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
США планируют до середины января поставить Украине сотни тысяч боеприпасов и тысячи ракет
+
AMD отключила в новых BIOS циклический буфер процессоров Zen 4
+
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
9
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
13
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
1
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
34
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
11
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
41
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
5
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6

Сейчас обсуждают

Terex VS
14:24
автор- вульгарный осеменитель мозга. теперь опухоль будет. или выхухоль!! ну на аааа..
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
Nvidia&Intel Hater
14:19
Кулеба и выглядел как чистокровный свин
МИД Украины сделал официальное заявление: выданные Западом гарантии не нужны
Cowboy Huggies
14:19
Это все чушь, пиратство всегда было и будет.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Nvidia&Intel Hater
14:16
Как будто до конфликта торрентами не пользовались.реально уже не знает что бы написать.У нас p2p протокол никто не блокирует и как в Германии штрафы не приходят.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Terex VS
14:12
а где взрывпакет? вещчь
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Senyor
14:12
Бублик уже не знает что написать для заработка. Во первых судьбу конфликта будет решать не только белый дом, а во вторых зайти на рынок обратно будет не так-то просто.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Terex VS
14:08
неправильный кабельменеджмент, вот и навернулось. правильный корпус и БП надо было брать. киборги заполонили блть
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
Александр
14:05
чувак, оверы давно не про разгон. увы.
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
Виктор Белый
14:03
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Виктор Белый
14:03
Wiki:
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем