И тогда в южной Италии увидят что такое настоящая "русская зима", а в Скандинавии познакомятся с масштабными лесными пожарами.

Может пройти всего 36 месяцев, и такая холодная и леденящая, как ранее казалось Арктика, может превратиться в полностью свободный от многовекового льда географический объект. Это та самая «зловещая эпоха», появление которой на протяжении последних десятков лет прогнозировали экологи с мировым именем и большим скопом всевозможных наград в области прогнозирования и экологического моделирования. О неприятных тенденциях, заметных уже сейчас, своим читателям спешит рассказать свежая публикация Daily Mail, аргументирующая собственные слова корреспондентов выводами опытных ученых.

Так опрошенные эксперты запустили на мощных компьютерах вычислительные симуляции, показывающие, что при запуске 300 сценариев финальные 9 случаев демонстрировали, что покров льда в Арктике станет уязвимым на 100% через три года. И на это никак не повлияют парниковые газы, даже если их выброс значительно сократить.









А на «200%» лед исчезнет с арктического побережья уже в течение последующих 10-20 лет, рассказали ученые, проводившие важную экологическую симуляцию.

Как пояснили научные специалисты, самый главный виновник происходящего – резкое потепление климата. Так в 2022 году в начале весны температура в Арктике в особо критичных районах на целых 10 градусов была выше местной климатической нормы. А 2024 год для Арктики станет самым жарким с максимальной вероятностью за всю историю наблюдений.

В итоге публикации репортёры рассказали, что если арктический ледяной покров исчезнет, то этого точно «не простят» экосистема и климат Земли. Согласно некоторым расчётам юг Италии из-за такого хода событий получит самую настоящую русскую зиму с похолоданием до -20 градусов, а в Скандинавии начнётся эпоха лесных пожаров.