Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможной отправки западных военных на Украину.

Правительство Великобритании не отправит военнослужащих соединённого Королевства на украинские земли. Соответствующие данные, что ни один солдат и офицер в официальном статусе не появится на территории боевых действий на Украине, распространяют журналисты ТВ-канала Sky News, получив соответствующие сведения от анонимного чиновника канцелярии премьера Кира Стармера.

Предпосылкой для данной истории является публикация уже французской газеты Monde, ссылающейся на собственные источники в окружении Эммануэля Макрона, рассказавшие о том, что Великобритания и Франция снова начали обсуждать гипотетическую идею отправки собственных военных на Украину, одновременно став руководителями военной коалиции западных стран, присутствующих на украинских землях.

Но на днях в канцелярии британского премьер-министра особо отметили, что таких планов у власти Королевства нет.

Тем временем украинские чиновники, в том числе в лице украинского президента Зеленского, прямо заявили, что им не нужны никакие гарантии безопасности, кроме участия Украины в качестве полноценного члена в военно-политическом блоке НАТО.