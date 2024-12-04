Торопиться действительно некуда: российские войска ещё не у городских стен Киева.

Марк Рютте в качестве административного руководителя НАТО предложил украинской власти не торопиться с мирными переговорами с Москвой. О неожиданной инициативе нового генерального секретаря военно-политического блока рассказывает свежая публикация The New York Times.

Рютте считает, что прямо сейчас переговоры с РФ для Киева несвоевременны, поэтому нужно ждать ровно того момента, когда западные партнеры Украины помогут наполнить арсеналы украинской армии доверху. После этого ВСУ должны добиться успеха в сражениях с российской армией. И уже после этого Киев сможет навязать свои собственные условия Кремлю, тем самым выбив удобные для себя условия.

Соответствующее заявление и схему последующих действий Украины в случае срабатывания плана Рютте озвучил во время встречи глав МИД стран-участников НАТО в Брюсселе.

На этой же встрече новоиспеченный генсек и рассказал, что прямо сейчас появление украинского государства среди полноправных участников североатлантического альянса несвоевременно, отправляясь на второстепенные роли.

А мы напомним, что затягивание конфликта ничем не грозит самому НАТО, а вот для Украины, чьи войска в ежедневном режиме продолжают отступать практически на всех направлениях, такая игра слишком рискованная. Тем более объективных причин для исправления ситуации в пользу ВСУ на горизонте возможностей не предвидится.