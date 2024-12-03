Киеву всеми способами показывают, как им "нужно" членство украинского государства в североатлантическом альянсе.

Марк Рютте, как генеральный секретарь НАТО, рассказал, что членство Украины для членов североатлантического альянса – вопрос на сегодняшний день второстепенный. О сказанных словах нового руководителя военно-политического блока в своей новой публикации решили рассказать журналисты Financial Times.

Как выразился Рютте, если Владимир Зеленский захочет пойти на мирные переговоры с Россией, то для украинского президента первостепенно положение, когда он сможет начать договариваться с Москвой именно с позиции силы. Именно поэтому главная задача на сегодняшний день для НАТО сделать так, чтобы эта позиция силы у сегодняшней Украины появилась.









Вместе с тем Рютте подбодрил Киев, рассказав, что союзные Киеву государства постоянно думают о том, что Украине место как раз в североатлантическом альянсе. Но первым делом Украина уже сейчас нуждается в системах ПВО, ударных системах и большом количестве снарядов. И только после покрытия этих потребностей нужно говорить о чем-то другом.

Отметим, что ранее Зеленский, категорически не приемлющий заморозки вооружённого украино-российского конфликта по линии ЛБС, теперь уже согласен на мир между Украиной и Россией. Но при условии, что украинское государство пригласят в НАТО.