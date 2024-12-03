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Царев: "Орешник" атаковал "Южмаш", потому что там собирали украинские ракеты из британских деталей
"Орешников" у России ещё много: если удары повторятся, то украинские инженеры если и продолжат собирать ракеты, то уже исключительно на открытом воздухе.

   Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал, что удары гиперзвуковым боеприпасом «Орешник» пришлись по цехам днепропетровского «Южмаша» не просто так: внутри производственных помещений кипела работа по сбору дальнобойных украинских ракет, основными комплектующими которых были британские электронные блоки. Своим мнением по поводу целеполагания для баллистической российской БРСД, запущенной российскими военными, Царев поделился с изданием «Царьград».

   Как подчеркнул живущий ныне в РФ экс-нардеп, основные цеха на ЮМЗ размещены не на земной поверхности, а под 8-метровым слоем плотно утрамбованного грунта: советские строители строили на совесть, помня, что по техническому заданию «Южмаш» должен был выдержать удар тактическим ядерным боеприпасом и продолжать функционировать, выпуская продукцию военного назначения.

   Царев считает, что и сейчас завод не простаивает, собирая корпусы для украинских ракетных боеприпасов.

   Созданные из британских комплектующих украинские конструкторы с гордостью называют боеприпас «Нептун» – именно так получаются сегодняшние «украинские» ракеты.

   Второй причиной, почему «Орешник» был применён, Царев обозначил послание Трампу. Именно при 45-м президенте США в 2019 году вышли из ДРСМД. Если бы тогда Вашингтон не вышел из договора, то никакого «Орешника» и не было придумано.

    А мы напомним, что 21 ноября удар объекту украинского ВПК состоялся в ответ на атаки западным дальнобойным вооружением по российским территориям – Курской и Брянским областям.  

#брсд орешник #брсд #брсд кедр #олег царев #удар орешником по южмашу
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