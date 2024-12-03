Всё теперь зависит от обычных жителей Грузии.

Британские журналисты The Economist провели прямую параллель между сегодняшними грузинскими протестами и украинским майданом. Причем зарубежные аналитики прямо сказали, что украинский майдан не улучшил жизнь простых людей, а сделал прямую подводку к началу российской спецоперации на Украине, в ходе которой Украина потеряла 20% собственных территорий. Именно поэтому, наблюдая как ход современной истории тяжелой поступью прошелся по территории Украины, грузины тревожатся, видя прямые аналогии между украинским майданом и последними событиями в Тбилиси.









Иностранные корреспонденты напрямую относят грузинского премьера к «сторонникам Москвы», который использует для подавления протестов полицию в масках. А сами протестанты кидают в полицию коктейли Молотова и стреляют пиротехникой, что отнюдь не делает их мирными демонстрантами. И прекрасно помня ход 10-летних событий, грузинские чиновники и силовики, в отличие от украинских, сохраняют верность законно избранному правительству. Поэтому нет никаких признаков, что у грузинских митингующих получится повторить то, что сделали украинские политики при поддержке западных стран в 2014 году.