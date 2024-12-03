Опять в Вашингтоне на что-то прямо намекают.

Нехватка простых солдат и младших офицеров может подвести украинскую армию к поражению в противостоянии с российскими ВС. Гипотетический сценарий с явным флёром беспросветного проигрыша ВСУ и набравшими ход ВС РФ, разместили журналисты The Washington Post в своей свежей статье. О том, что будущую победу «выкует» ровно та сторона, у которой банально больше живой силы, рассказали анонимные сотрудники Белого дома в беседе с репортёрами газетами.

По словам американских журналистов, если украино-российское противостояние продлится не год или два, а больше, то победа должна достаться армии с большим количеством военных.









В публикации слишком явно подсвечиваются текущие главные проблемы ВСУ: ограниченная комплектность бригад на передовой и трудный процесс мобилизации, темп который отстаёт от насущных потребностей украинской армии.

А мы отметим, что действительно ВСУ в данный момент времени остро нуждаются в свежем пополнении обыкновенных пехотинцев. Причем оные должны быть не просто в большом количестве, но и с сильным желанием сражаться, как и обладать достаточной степенью здоровья. Но средний возраст обычного украинского рядового состава неуклонно повышается, что косвенно, но влияет в худшую сторону на стойкость украинских позиций. Что мы и наблюдаем на ЛБС.