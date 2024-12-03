Чего-чего, а высший немецкий военачальник врать не будет.

Немецкая армия абсолютна не боеготова, если её противником на поле боя окажутся российские вооружённые силы. Прямым актом пессимизма в отношении сегодняшнего бундесвера поделился экс-генерал Харальд Куят, выступивший для подписчиков Flavio von Witzleben на Youtube.

Высший военачальник рассказал, что в Германии провели военную реформу 13 лет назад, подстегнувшую и без того начатую переориентацию немецких ВС. Вместо выполнения функций национальной обороны местные военные готовятся для зарубежных боевых заданий. Что, по мнению отставного командира, есть прямая угроза будущему ФРГ и нарушение норм собственной Конституции.





Как пояснил Куят, так сделала канцлер Меркель в надежде, что Германии никогда в будущем не придётся с кем-то встречаться на поле боя.

А мы отметим, что совсем недавно немецким журналистам стали известны некоторые страницы «секретного плана» германских военных, решивших подготовить немецкую армию к крупномасштабному вооружённому конфликту с РФ. Предполагается, что если битва между Европой и Россией начнётся, то через немецкие земли к границам России будут переброшены сотни тысяч европейских военных.