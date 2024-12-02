Зонтик и резиновые сапоги далеко не прячем.

И хотя на календаре уже вполне зимний месяц декабрь, во многих российских городах нет многих признаков зимнего периода – например пластов снега. О том, что декабрь, январь и февраль могут получить статус аномально теплых месяцев зимы, рассказал сотрудник центра погоды «Фобос». Так ведущий специалист организации отметил, что несмотря на то, что за окном календарная зима, сильные морозы могут быть вычеркнуты из списка ожиданий. По мнению Евгения Тишковца, температура центральной части России будет на несколько градусов выше, чем обычно. То есть та самая климатическая норма будет в большинстве своём превышена.

Скачок среднетемпературных параметров составит 2-3 градуса, отмечается в личном ТГ-канале синоптика.

Касаемо высоты снежного покрова, по словам специалиста, она будет в рамках нормы.

Относительно теплой зима обещает быть на Урале и в районе Западной Сибири, где температура ожидается на 3-6 градусов выше своей обычной нормы.

Как заключил Тишковец, той самой «настоящей русской зимы» с наибольшей вероятностью не будет – если речь идёт о средней полосе РФ. Хотя снег всё-таки выпадет. Как и будут морозы. Правда последние будут на короткий промежуток времени и не слишком агрессивные.