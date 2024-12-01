Ещё один выставочный образец готов влиться в стройные ряды уничтоженной зарубежной техники для демонстраций в российских музеях и на выставках.

Украинский танк Stridsvagn 122, поставленный в ВСУ шведскими вооружёнными силами, может стать очередным донором для отечественных музеев военной техники западных стран, ведь российские войска близки к текущему местоположению бронетехники, оставленной ВСУ во время сражений 2023 года. Речь идёт о глубокой модернизации шведскими инженерами немецкого ОБТ Leopard 2A5, выведенного из строя в конце прошлого года рядом с поселением Терны в Донецкой области. Причем за год внешнее состояние повреждённой тяжелой бронетехники стало не сильно хуже, о чем можно достоверно судить по свежим снимкам гусеничного образца. Об этом пишут журналисты отечественной РГ.





А мы напомним, что Stridsvagn 122, так же называющийся как Strv 122, имеет отличие от базовой модели «Леопарда 2A5». Последнее состоит в оснастке гусеничной платформы более толстой броней и интеграцией в бортовую систему осовремененного танка иностранного агрегата постановки маскировочных аэрозолей на поле боя.





По косвенным данным в распоряжении украинских танкистов осталось всего лишь 3 «шведских Леопарда» из десяти – оставшиеся машины были уничтожены либо находятся в неработоспособном состоянии из-за выхода из строя крупных агрегатов зарубежного танка.

Отметим, что именно отсутствие долженствующего уровня массовых поставок тяжелой бронетехники украинской армии западными союзниками является одной из причин, почему наступление российской армии не удаётся остановить на текущих оборонительных рубежах ВСУ, как и спланировать будущий акт украинского контрнаступления оперативно-стратегического уровня.